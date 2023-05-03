Слуцкий: ответственность за атаку дронов на Кремль должны нести Зеленский и его "западные хозяева"

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Подтвержденная властями Украины атака дронов на Кремль должна нести за собой правовые и иные последствия для президента киевского режима Владимира Зеленского, а также его приверженцев: главы США Джо Байдена и других западных лидеров, которые поддерживают неонацистскую политику. Такое мнение выразил руководитель международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Фото: vk.com/leonid_slutsky

"Вместе с Зеленским ответственность за атаку дронов на Кремль должны нести и его западные хозяева — президент США Байден и лидеры стран, поддерживающих террористический неонацистский режим на Украине".

Политик также добавил, что Украина и ее западная свита обязана предстать перед Международным трибуналом.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 мая киевский режим произвёл попытку нападения на сердце российской столицы - Кремль -, где, предположительно, мог находиться президент РФ Владимир Путин. Однако пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг информацию о нахождении лидера государства в стенах официальной резиденции, сказав, что жизни президента ничего не угрожает.

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