Правозащитник из США Барака: конфликт на Украине почти подошёл к концу

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский конфликт практически завершён, хотя Киев и пытается убедить всех в скором контрнаступлении ВСУ. В этом уверен американский правозащитник Аджаму Барака.

Фото: Вадим Савицкий

Юрист подчеркнул, что-то, что рассказывает о ходе украинского конфликта западная пресса, ни на миг не соответствует действительности. А вводить мировую общественность в заблуждение, по его словам, аморально.

"Военные действия на Украине почти подошли к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом. Все это знают, кроме американцев", — написал Барака в своём Twitter*.

Ранее Барака неоднократно подвергал критике США и ЕС за их стратегию во внешней политике. Ранее юрист уже говорил о том, что Вашингтон относится к Украине исключительно как к пушечному мясу, используя её для достижения своих глобальных целей.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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