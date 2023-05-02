Мечты киевского режима о скором вступлении в НАТО могут не реализоваться. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Presse-Agentur (DPA).
По мнению журналистов агентства, США и Германия выступают против членства Украины в североатлантическом альянсе, потому что не хотят брать на себя дополнительные обязательства.
В Белом доме убеждены, что поставки вооружения киевскому режиму — это более важный вопрос, нежели вступление в НАТО.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.