DPA: мечта Украины о вступлении в НАТО может не реализоваться

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Мечты киевского режима о скором вступлении в НАТО могут не реализоваться. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Presse-Agentur (DPA).

По мнению журналистов агентства, США и Германия выступают против членства Украины в североатлантическом альянсе, потому что не хотят брать на себя дополнительные обязательства.

В Белом доме убеждены, что поставки вооружения киевскому режиму — это более важный вопрос, нежели вступление в НАТО.