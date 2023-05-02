Госдепартамент США: решение о членстве Украины в НАТО будет принято коллективно

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Власти США считают необходимым утвердить коллективное решение по поводу возможного членства Украины в НАТО. Об этом сообщил представитель американского Госдепа Ведант Патель.

По его словам, Вашингтон поддерживает политику открытых дверей Североатлантического альянса и сосредоточен на предоставлении помощи Киеву. Как пояснил государственный деятель, Украина может войти в состав НАТО лишь при согласии всех участников военного блока.

"Очевидно, что это коллективное решение, и его должен определить весь альянс", — приводит комментарий Пателя пресс-служба Госдепартамента США.

Ранее журналисты французского издания Le Monde заявили, что в Вашингтоне враждебно относятся к возможному вступлению Украины в НАТО. Авторы материала убеждены: США не поддерживают намерение Киева присоединиться к альянсу.

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