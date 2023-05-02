Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: бойцы РФ штурмуют Марьинку под Донецком, ВСУ отступают в руины частного сектора
В Улан-Удэ от нападения собаки пострадали шестеро детей
Марочко: потери ВСУ на нескольких участках фронта выросли в два раза за неделю
Пушков рассказал о сбывшемся "кошмаре де Голля" в Восточной Европе: вовремя не догадались
Wday.ru: в Японии, Новой Зеландии, Мексике не рады людям с лишним весом
РВ: боевики ВСУ испытали наземный дрон-камикадзе сразу с двумя минами ТМ-60
В России снова могут открыться центры для репатриантов в Израиль
Врач-уролог Степанов назвал симптом, который нельзя терпеть во избежание рака
index.hu: разъяренный венгерский мэр разогнал украинских беженцев после нападений на женщин

Госдепартамент США: решение о членстве Украины в НАТО будет принято коллективно

0:55
Мир

Власти США считают необходимым утвердить коллективное решение по поводу возможного членства Украины в НАТО. Об этом сообщил представитель американского Госдепа Ведант Патель.

Госдепартамент США: решение о членстве Украины в НАТО будет принято коллективно

По его словам, Вашингтон поддерживает политику открытых дверей Североатлантического альянса и сосредоточен на предоставлении помощи Киеву. Как пояснил государственный деятель, Украина может войти в состав НАТО лишь при согласии всех участников военного блока.

"Очевидно, что это коллективное решение, и его должен определить весь альянс", — приводит комментарий Пателя пресс-служба Госдепартамента США.

Ранее журналисты французского издания Le Monde заявили, что в Вашингтоне враждебно относятся к возможному вступлению Украины в НАТО. Авторы материала убеждены: США не поддерживают намерение Киева присоединиться к альянсу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Большая война с НАТО - готов ли наш ВПК? Правда, как есть
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Причину возможной смерти Колесникова назвала актриса Галина Бокашевская

Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.

МК: актриса Галина Бокашевская раскрыла причину смерти Сергея Колесникова: "Всё близко к сердцу принимал"
МК: Киев планирует нанести удары по территории РФ и устроить теракты в День Победы
ВСУ готовят провокацию с целью наступления на территорию России — Клинцевич
Стали известны подробности "мощнейшего" ночного удара по Павлограду
ВКС России наносят авиационные удары ночью: стала понятна причина
Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев
На складах в Павлодаре могли находиться снаряды с обеднённым ураном
Об опасности употребления кефира на ночь заявила врач-эндокринолог
Появились подробности ночных взрывов в Киеве
Появились подробности ночных взрывов в Киеве
Последние материалы
index.hu: разъяренный венгерский мэр разогнал украинских беженцев после нападений на женщин
Над территорией США снова обнаружили воздушный шар неизвестного происхождения
Госдепартамент США: решение о членстве Украины в НАТО будет принято коллективно
Политолог Матюшин: генералы НАТО превратились в слабое звено ВСУ, по которому бьют русские
Политолог Журавлёв о принятой партнёрами РФ антироссийской резолюции: решили не дразнить гусей
Аналитик Кларк: ВСУ следует пропускать ракетные удары России, чтобы не тратить запасы ПВО
Adidas может передать свои российские активы альтернативному инвестору
Сломанные кости у кошек: лечение зависит от места и типа перелома, возраста и общего состояния здоровья
Кеворкян: подрыв поезда и ЛЭП — результат системного терроризма. "Линия фронта теперь везде"
RusVesna: последняя контратака ВСУ началась в Артёмовске, Киев бросил в бой резервы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников