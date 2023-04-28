Bild*: украинский спецназ собирается форсировать Днепр на байдарках

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Киев собирается форсировать Днепр силами украинского спецназа, который будет перемещаться по реке на байдарках. Об этом пишет немецкое издание Bild*.

C этой целью Киев в массовом порядке запасается спецтехникой и заручается помощью иностранных инструкторов. Один из специалистов рассказал журналистам, что подготовил уже 40 украинских военных, обучив их гребле на байдарках и высадке на берег, находясь при этом в полной амуниции.

Инструктор объяснил, что выбор для форсирования Днепра выпал на байдарки по причине их небольшого размера, малозаметности и бесшумности. Противник не сможет обнаружить их на воде в ночное время, особенно если байдарки будут с нанесённым на них спецпокрытием. Это поможет им стать невидимыми даже для приборов ночного видения.

Авторы рассказали, что украинский спецназ не так давно уже провёл успешную попытку высадки на левом берегу Днепра напротив Херсона, возле населённого пункта Дачи.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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