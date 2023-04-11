NBC: в обнародованных в Сети секретных документах Пентагона говорится об атаках Киева на Подмосковье и Минск

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Киев совершил атаку на самолёт РФ в Белоруссии, за которой последовала попытка украинских беспилотников совершить диверсию в отношении газового объекта в Московской области. Об этом сообщает NBC News.

Описание этих атак содержится в секретных документах Пентагона, попавших на просторы Интернета из-за утечки данных.

"В одном документе, помеченном как "Совершенно секретно", отмечаются две отдельные атаки, предположительно, организованные Киевом. Они, по-видимому, минимально повредили две российские цели за пределами Украины", — говорится в документе, который цитирует издание.

Журналисты уточнили, что этими объектами, которые подверглись атаке украинских дронов, являются белорусский военный аэропорт под Минском и газокомпрессорная станция в Московской области.

Ранее СМИ писали о диверсии со стороны Украины в отношении самолёта А-50 на аэродроме в белорусском посёлке Мачулищи, а также о неудавшейся атаке дрона ВСУ, который был обнаружен около объекта "Газпрома" в районе подмосковной Коломны.

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