Согласно заявлению бойца отряда спецназа "Ахмат", украинские диверсанты прощупывают оборону российских сил на Кременском направлении.
ВСУ пытаются готовить контрнаступление, но их попытки отбрасываются. Бой длится всего 15-20 минут, после чего всё заканчивается. Об этом рассказал РИА Новости боец "Ахмат".
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.