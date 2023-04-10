Боец "Ахмата": ДРГ ВСУ прощупывают оборону ВС РФ на Кременском направлении

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Согласно заявлению бойца отряда спецназа "Ахмат", украинские диверсанты прощупывают оборону российских сил на Кременском направлении.

ВСУ пытаются готовить контрнаступление, но их попытки отбрасываются. Бой длится всего 15-20 минут, после чего всё заканчивается. Об этом рассказал РИА Новости боец "Ахмат".

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