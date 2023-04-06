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Президент Литвы Науседа был членом КПСС, но тщательно прятал свой партбилет

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Мир

В литовских СМИ обнародовали архивные документы, в которых сказано, что действующий глава государства Гитанас Науседа в 1988 году вступил в ряды КПСС, пишет EADaily.

Президент Литвы Науседа был членом КПСС, но тщательно прятал свой партбилет

По информации издания, во время выборной кампании он тщательно скрыл эту информацию. Науседа пытался убедить избирателей в том, что в конце 1980-х годов он являлся членом общественно-политической организации "Саюдис", инициировавшей выход Литвы из состава Советского Союза. Журналисты раскритиковали Науседу за распространение ложных сведений.

Вскоре в канцелярии литовского лидера подтвердили, что политик действительно был большевиком, но теперь никому не показывает свой партийный билет.

Ранее Науседа призвал Запад перейти "красные линии" и предоставить украинской армии дальнобойное оружие для противостояния с ВС России.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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