Президент Литвы Науседа был членом КПСС, но тщательно прятал свой партбилет

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В литовских СМИ обнародовали архивные документы, в которых сказано, что действующий глава государства Гитанас Науседа в 1988 году вступил в ряды КПСС, пишет EADaily.

По информации издания, во время выборной кампании он тщательно скрыл эту информацию. Науседа пытался убедить избирателей в том, что в конце 1980-х годов он являлся членом общественно-политической организации "Саюдис", инициировавшей выход Литвы из состава Советского Союза. Журналисты раскритиковали Науседу за распространение ложных сведений.

Вскоре в канцелярии литовского лидера подтвердили, что политик действительно был большевиком, но теперь никому не показывает свой партийный билет.

Ранее Науседа призвал Запад перейти "красные линии" и предоставить украинской армии дальнобойное оружие для противостояния с ВС России.

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