Обозреватели Baijiahao сообщили, что указ Путина №229 заставил Блинкена позвонить Лаврову.
Президент РФ Владимир Путин 1 мая подписал указ №229. В нём предлагается новая политическая концепция для дальней работы в дипломатической сфере. В указе сказано, что РФ не считает врагом Запад и не желает изолироваться от него. Однако впредь России будет относиться к другим странам так, как они относятся к ней. В связи с этим Москва укрепляет отношения с Китаем, Индией, Латинской Америкой и африканскими государствами. Европу Россия считает частью евразийского мира, а вот политика США может нести риски для всего мира.
"Подписание Путиным этого документа вызвало некоторое беспокойство в США. Новое видение Россией внешней политики неизбежно скажется на США", — отмечают китайские эксперты.
Китайские аналитики пишут, что 2 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
"На самом деле госсекретарь США хотел воспользоваться ситуацией с репортером, чтобы позвонить главе МИД РФ Сергею Лаврову и поговорить об указе Путина. Это и есть тайна звонка американского дипломата российскому министру иностранных дел", — уверены обозреватели Baijiahao.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.