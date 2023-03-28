Newsmax: Путин выбрал любопытное время для мощного давления на НАТО со стороны Белоруссии

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск решили разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Строительство хранилища будет завершено 1 июля. По мнению бывшего главы Пентагона Марка Эспера, российский лидер послал Западу сигнал, назвав точную дату появления ядерных боеголовок в соседней стране.

"Мы должны за этим внимательно следить, но нам нельзя слишком остро реагировать", — предупредил он.

Эспер отметил, что спустя две недели после завершения строительства склада для ядерного оружия в Литве пройдёт ежегодная военная конференция Североатлантического альянса. Таким образом Москва оказывает мощное давление на НАТО, указал экс-глава Пентагона.

"Время для размещения тактического оружия довольно любопытно. Путин усиливает давление в преддверии исторического саммита между союзниками по НАТО", — сообщил Эспер в беседе с Newsmax.

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