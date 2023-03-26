Spiegel: Германия оказалась беззащитной перед ядерными боеголовками Путина из-за политики Шольца

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц пытается подбодрить местных жителей и утверждает, что Германия находится под защитой США, поскольку входит в состав НАТО. Однако на предстоящих выборах в Америке может одержать победу представитель Республиканской партии, после чего Берлин окажется беззащитным перед ядерным оружием России, заявил немецкий политолог Рене Пфистер.

"Мы можем проснуться менее чем за два года в мире без надёжного НАТО. Тогда европейцы будут в значительной степени беззащитны перед ядерными боеголовками Владимира Путина", — предупредил он в материале для Spiegel.

Аналитик подчеркнул, что Германии не стоит принимать решения, которые работают в интересах Вашингтона и Североатлантического альянса.