МИД Китая: США должны отказаться от призывов к "демократии" и перестать вмешиваться в дела других стран

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Китай призвал США перестать изображать из себя "борца за демократию" и перестать вмешиваться во внутренние дела других стран. Такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Таким образом Мао Нин прокомментировала так называемый "саммит за демократию", который должен пройти 28-30 марта по инициативе США. Она отметила, что Пекин уже неоднократно говорил, что думает по поводу этого "саммита за демократию".

"США игнорируют собственные многочисленные недостатки и вновь проводят так называемый "саммит за демократию" под знаменем якобы демократии, провоцируя раскол в мире, оскверняя и попирая дух демократии", — заявила Мао Нин в ходе брифинга.

Представитель КНР подчеркнула, что основное занятие Вашингтона — создание разногласий в мире под предлогом борьбы за демократию в рамках политики односторонних действий.

Мао Нин призвала США перестать активно участвовать в делах других стран под предлогом демократии, и заняться реальной демократизацией международных отношений.

"Призываем США перестать указывать на другие страны и прекратить вмешательство во внутренние дела других государств под знаменем так называемой демократии", — добавила Мао Нин.

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