Пользователи Сети набросились на посла США за просьбу забыть о бомбардировках Югославии

1:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Пользователи Twitter* подвергли резкой критике посла США Кристофера Хилла после того, как он призвал сербов перестать обижаться на НАТО за бомбардировки Югославии.

"Сербы не должны забывать свои обиды до тех пор, пока военные преступники НАТО (такие, как Уэсли Кларк, Билл Клинтон, Тони Блэр) не предстанут перед судом за свои военные преступления", — написал юзер с ником BrunnerEric1.

Пользователь Twitter* с никнеймом sashafrp рассказал, что на его улице у каждого четвёртого жителя был выявлен рак после того, как силы НАТО обстреляли Югославию снарядами с обеднённым ураном в 1999 году.

Юзер Occhi bianchi sul pianeta terra предложил США в ответ перестать обижаться на теракт, совершённый террористами 11 сентября.

24 марта 1999 года силы НАТО начали бомбить Сербию. Военная операция привела к гибели свыше 2,5 тысячи человек. Сербии был нанесён ущерб на сумму 100 миллиардов долларов. Медики до сих пор выявляют у сербов заболевания, вызванные применением снарядов с обеднённым ураном, которые Британия планирует поставить Украине.

* соцсеть заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24.02.2022.