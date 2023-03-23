CNN: Китай и Россия вместе могут помешать целям США на Украине и в других точках мира

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Укрепление связей Китай и России — это большая проблема для США. Такую точку зрения высказал обозреватель, американский аналитик Стивен Коллинсон.

Журналист отметил, что вовлечение Китая в урегулирование мирового кризиса, во-первых, играет на руку правительству Си Цзиньпина, а во-вторых, спутает все карты на Украине главному политическому противнику Пекина — Вашингтону.

"Соединённым Штатам сейчас явно предстоит серьезный внешнеполитический вызов. США одновременно готовятся к тому, что, как предупреждают многие эксперты, может перерасти в холодную войну с Китаем, и ведут опосредованную войну на Украине со своим противником в версии этого противостояния в XX веке", — написал Коллинсон в статье для CNN.

Автор подчеркнул, что союз Китая и России увеличивает их шансы сорвать планы США на Украине и в других странах.

Журналист добавил, что план Китая по мирному урегулированию украинского кризиса идёт вразрез с планами США, желающих максимально проучить Россию за спецоперацию на Украине.