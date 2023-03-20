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Путин заявил о попытках противника раскачать российское общество изнутри

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Мир

Президент России Владимир Путин заявил, что агентура противника пытается раскачать изнутри российское общество.

Путин заявил о попытках противника раскачать российское общество изнутри

"Безусловно, жёстко надо пресекать любые попытки противника и их агентуры на территории нашей страны раскачать наше общество", — сказал Путин на коллегии МВД.

Судя по перехваченным документам, противник ставит именно такую задачу — раскачать общество изнутри, подчеркнул российский лидер.

Ранее досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого не признаёт РФ, выдала ордер на "арест" Путина. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства спокойно отнёсся к этому инциденту. А вот зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал более эмоционально: он призвал ударить гиперзвуковой ракетой "Оникс" по зданию Гаагского суда.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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