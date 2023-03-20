Трамп: США — находящаяся в упадке страна, которая больше не создаёт стандарты

По словам экс-лидера США Дональда Трампа, его страна находится в упадке, и может только сидеть в стороне и наблюдать, пока другие "менее дружественные" государства — Китай, Россия, Иран, КНДР, — занимаются "разделением мира".

Трамп выразил беспокойство по поводу того, что "некогда великие США" ничего не предпринимают в ключевой для себя и всей планеты момент, поскольку находятся в глубоком упадке.

"Мы находящаяся в упадке страна с открытыми границами, поддельными выборами и ужасной пронизанной инфляцией экономикой. Мы больше не формируем стандарты, стандарты формируют нас", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что действующий лидер США Джо Байден не делает абсолютно ничего, чтобы что-то изменить.