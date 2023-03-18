Украинская армия несёт огромные потери на поле боя потому, что так решили в США. Такое заявление сделал лидер украинской партии "Держава" Дмитрий Василец.
Политик рассказал о полной оккупации Украины Соединёнными Штатами, и невозможности киевских властей принимать самостоятельные решения.
"Мы просто тогда еще не осознавали, что, по сути, в Украине уже тотальная оккупация. И все ключевые решения принимались в американском посольстве", — рассказал Дмитрий Василец белорусскому информационному агентству "БЕЛТА".
Василец подчеркнул, что украинцы сегодня лишены права говорить то, что они думают. Политик заявил, что Белый дом уже всё решил за Киев, и решение это — борьба с "братским русским народом" до последнего украинца.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.