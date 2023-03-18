Украинский политик Василец: Украина полностью оккупирована Соединёнными Штатами

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Украинская армия несёт огромные потери на поле боя потому, что так решили в США. Такое заявление сделал лидер украинской партии "Держава" Дмитрий Василец.

Политик рассказал о полной оккупации Украины Соединёнными Штатами, и невозможности киевских властей принимать самостоятельные решения.

"Мы просто тогда еще не осознавали, что, по сути, в Украине уже тотальная оккупация. И все ключевые решения принимались в американском посольстве", — рассказал Дмитрий Василец белорусскому информационному агентству "БЕЛТА".

Василец подчеркнул, что украинцы сегодня лишены права говорить то, что они думают. Политик заявил, что Белый дом уже всё решил за Киев, и решение это — борьба с "братским русским народом" до последнего украинца.