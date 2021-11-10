Украинский политик Василец считает НАТО угрозой для всего человечества

Лидер партии "Держава" Дмитрий Василец убеждён, что большая часть жителей Украины не желает вступать в НАТО. Об этом он написал в статье для "Вести.ua".

По его словам, регулярные заявления украинских политиков о присоединении к НАТО никогда не подкреплялись проведением всенародного референдума в стране.

Василец подчеркнул: реальные социологические исследования говорят, что результат такого голосования будет отрицательным.

Также политик считает НАТО вредоносной организацией, которая функционирует ради материальных богатств и обеспечения безопасности США с помощью агрессивных действий на территории других государств.

"По моему глубокому убеждению, существование блока НАТО — это постоянная угроза для человечества", — сказал Василец.

Также он считает, что НАТО — русофобская структура. Большинство украинцев говорят и думают на русском языке, поэтому, по его мнению, членство в альянсе категорически не подходит стране.

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