EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Людмила Поргина возмущена решением Константина Хабенского о репертуаре МХТ
В Польше заявили о задержании прорвавшихся через границу мигрантов
Александр Дьяченко не может ходить из-за серьёзной болезни
Украина ждёт возвращения Януковича на пост президента, заявила экс-депутат Рады
Pfizer ждёт от Японии одобрения на вакцинацию детей от коронавируса
Мошенник "похоронил" руководителя Instagram: модераторы заблокировали аккаунт
Политолог Соловей: Локдауны в России не закончатся до весны
Гинцбург спрогнозировал новые волны COVID-19 каждые три месяца без вакцинации
Американцы рассказали об отличном от русских восприятии Достоевского

Украинский политик Василец считает НАТО угрозой для всего человечества

Политика

Лидер партии "Держава" Дмитрий Василец убеждён, что большая часть жителей Украины не желает вступать в НАТО. Об этом он написал в статье для "Вести.ua".

Украинский политик Василец считает НАТО угрозой для всего человечества

По его словам, регулярные заявления украинских политиков о присоединении к НАТО никогда не подкреплялись проведением всенародного референдума в стране.

Василец подчеркнул: реальные социологические исследования говорят, что результат такого голосования будет отрицательным.

Также политик считает НАТО вредоносной организацией, которая функционирует ради материальных богатств и обеспечения безопасности США с помощью агрессивных действий на территории других государств.

"По моему глубокому убеждению, существование блока НАТО — это постоянная угроза для человечества", — сказал Василец.

Также он считает, что НАТО — русофобская структура. Большинство украинцев говорят и думают на русском языке, поэтому, по его мнению, членство в альянсе категорически не подходит стране.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Во сколько обойдётся Украине членство в НАТО?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Pfizer ждёт от Японии одобрения на вакцинацию детей от коронавируса
Мошенник "похоронил" руководителя Instagram: модераторы заблокировали аккаунт
Политолог Соловей: Локдауны в России не закончатся до весны
Гинцбург спрогнозировал новые волны COVID-19 каждые три месяца без вакцинации
Американцы рассказали об отличном от русских восприятии Достоевского
Гинцбург оценил вклад "доморощенных вирусологов" в информирование о COVID-19
За российскими водителями начали наблюдать "инспекторы-беспилотники"
ООН потребовала от Белоруссии немедленно освободить Сергея Тихановского
Сбежавшую школьницу в Свердловской области вернули в приют
Гинцбург заявил о невозможности установить происхождение COVID-19
Популярное
Мир. Новости мира
Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов

Ситуация на польско-белорусской границе накаляется: группа белорусских силовиков направляется к лагерю мигрантов. Об этом сообщило Минобороны Польши.

Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов
В Германии выступили с угрозами в адрес России
Мир. Новости мира
В Германии выступили с угрозами в адрес России
Здоровье
Врач из Великобритании объяснила, почему привитые пациенты умирают от COVID-19
Экономика и бизнес
Белоруссия прекратила поставки электроэнергии на Украину. Или нет?
Усам Оздемиров Зачем Запад превращает климатический саммит в ярмарку тщеславия? Усам Оздемиров Дмитрий Соколов "Космические зеркала" могут освещать Землю Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Владимир Жириновский выступил против революций Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Бывший СССР
Казахстанский политик увидел подтекст в статье Лаврова и прокомментировал его
Врач-инфекционист Тимаков объяснил популярность вакцины "КовиВак"
Наука и техника
Врач-инфекционист Тимаков объяснил популярность вакцины "КовиВак"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников