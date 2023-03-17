Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, насколько страшно проходит для граждан Украины мобилизация сегодня.
По словам Макгрегора, Киев относится к украинским новобранцам как к пушечному мясу, потому что почками отправляют только что мобилизованных людей на фронт вообще безо всякой подготовки.
В результате украинские мобилизованные погибают практически в первом же бою, отметил американский полковник.
"Мы знаем от украинских солдат, что у новобранцев средняя продолжительность жизни на фронте составляет 3-4 часа. Потому что у этих людей нет опыта. Если им повезёт, они получат в какой-то момент 3-4 недели подготовки на стрельбище. Это же абсурд. У них убивают всё больше и больше людей совершенно впустую", — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Полковник добавил, что с поиском новобранцев Киев вообще не церемонится — силовики просто отлавливают мужчин самых разных возрастов на улицах, в том числе из кафе, ресторанов, тренажёрных залов, отовсюду. После этого "мобилизованных" силой запихивают в грузовики, и они "бесследно исчезают".
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