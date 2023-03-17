Бывший советник Минобороны США полковник Дугласа Макгрегора рассказал, что мобилизация граждан на Украине проходит с таким количеством нарушений, что об этом уже даже начала писать западная пресса, например, New York Times и Washington Post.
Макгрегор заявил, что потери ВСУ и, соответственно, нехватка бойцов в их рядах настолько велики, что Киев мобилизует украинцев где угодно, не давая им и слова сказать.
"Мужчин самых разных возрастов от 16 до 50 лет забирают отовсюду, даже из кафе и ресторанов в Одессе, и запихивают в грузовики. И они бесследно исчезают, без каких-либо обсуждений", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Ранее Макгрегор уже говорил, что украинцы не могут управлять западной техникой, которую им поставляют. В США это понимают, но не хотят терять своих инструкторов на поле боя, поэтому в западных танках будут сражаться не они, а европейцы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.