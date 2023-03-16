Военный эксперт Никулин: украинские террористы могли украсть тайский цезий-137

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Военный эксперт Игорь Никулин считает, что трубу с радиоактивным изотопом цезий-137 могли украсть с электростанции в Таиланде украинские террористы.

Ранее представители компании National Power Plant 5A сообщили, что на их электростанции в тайском городе Прачинбури обнаружилась пропажа: исчезла труба с изотопом цезий-137. За информацию о местонахождении радиоактивного элемента компания предложила вознаграждение в размере 50 тысяч бат, что соответствует сумме в 1,5 тысячи долларов.

По словам Никулина, цезий-137 образуется в результате ядерного синтеза и может нанести серьезный ущерб как здоровью человека, так и окружающей среде.

Он отметил, что к инциденту с пропажей трубы может быть причастна Украина.

"Если раньше при любом преступлении говорили "ищите женщину", то теперь надо говорить "ищите украинца"! Цезий-137 вполне мог заинтересовать террористов. А мы знаем, что сейчас центр мирового терроризма сместился с Ближнего Востока на Украину", — сказал Никулин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он напомнил про эксперименты Киева с созданием "грязной бомбы", подрыв Крымского моста и убийство Дарьи Дугиной.