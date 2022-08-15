В Белоруссии зафиксировали высокий уровень радиации: превышение в 17 раз

В Гомельской области Белоруссии измерили уровень радиации и получили тревожные показатели.

По информации издания "Правда Гомель", специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья провели исследования, взяв более двухсот проб ягод и грибов из частного сектора и земель, принадлежащих государству.

Результаты свидетельствуют о превышении допустимого уровня радиации в нескольких районах Гомельской области.

Специалисты нашли цезий-137 и стронций-90. Пробы показали также превышение в семнадцать раз уровня радионуклидов. Такие результаты дали исследования частных хозяйств. На государственных землях уровень радиации соответствует норме.

Часть территории Белоруссии пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Последствия техногенной катастрофы распространились на Брестскую, Гомельскую и Могилевскую области. На наиболее загрязнённой территории три более трёх десятилетий назад организовали Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

Ранее сообщалось. что МАГАТЭ получило радиационные данные с Чернобыльской АЭС впервые с марта.