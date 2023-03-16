Пользователи не поверили в подлинность видео Пентагона с рухнувшим дроном: "Выглядит убого"

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По мнению пользователей Twitter*, опубликованное Пентагоном видео с упавшим в Чёрное море беспилотником MQ-9 — плохо сделанная фальшивка, которую нарисовали посредством компьютерной графики.

"Это самое фальшивое видео, которое я только видел. Ужасная компьютерная графика", — написал один из пользователей.

Читатели подчеркнули, что не доверяют показанному им видео, и вообще не понимают, зачем американское правительство поспешило выложить видео инцидента с дроном.

"Мне очень нравится переход к цветным полоскам… таким образом компьютерная графика действительно выглядит "правдоподобно"", — пошутил другой комментатор.

Некоторые пользователи сравнили запись с кадром из игры Ace Combat и третьим "Топ Ган", который, к слову, "выглядит очень убого".

По версии Пентагона, беспилотник MQ-9 упал в море после того, как его протаранил российский истребитель. В Минобороны, в свою очередь, заверили, что контакта между самолётом РФ и американским дроном не было.

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