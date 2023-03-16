Недвижимость на территории Ялты перестала что-либо значить для украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил руководитель парламента Крыма Владимир Константинов.
По его словам, Зеленский нуждался в этой квартире, когда работал комиком. Превратившись в клоуна мирового масштаба, он потерял интерес к недвижимости в Ялте, считает политик.
Как пояснил Константинов, украинский конфликт помог Зеленскому стать миллиардером и сколотить огромное состояние. Глава Крымского парламента добавил, что президент Украины похитил деньги, которые планировалась направить на улучшение жизни в украинских регионах.
"Он этого и не скрывает", — подчеркнул политик в беседе с РИА Новости.
Ранее руководитель Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что квартира Зеленского в Ялте будет передана малообеспеченной или многодетной семье.
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