Константинов: квартира в Ялте ничего не значит для Зеленского, ведь он стал миллиардером

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Недвижимость на территории Ялты перестала что-либо значить для украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил руководитель парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, Зеленский нуждался в этой квартире, когда работал комиком. Превратившись в клоуна мирового масштаба, он потерял интерес к недвижимости в Ялте, считает политик.

Как пояснил Константинов, украинский конфликт помог Зеленскому стать миллиардером и сколотить огромное состояние. Глава Крымского парламента добавил, что президент Украины похитил деньги, которые планировалась направить на улучшение жизни в украинских регионах.

"Он этого и не скрывает", — подчеркнул политик в беседе с РИА Новости.

Ранее руководитель Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что квартира Зеленского в Ялте будет передана малообеспеченной или многодетной семье.