CNN: США дистанционно удалили программы с упавшего беспилотника MQ-9

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Журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд сообщила, что США дистанционно удалили "чувствительное" программное обеспечение на беспилотнике, который упал, чтобы этим ПО не завладела Россия.

"США дистанционно стерли чувствительное программное обеспечение на дроне MQ-9 Reaper прежде, чем он упал в Черное море, чтобы не дать России собрать секретную информацию", — написала Бертранд в соцсети, ссылаясь на двух анонимных американских чиновников.

Ранее американский конгрессмен Мэтт Гетц заявил, что активная поддержка Украины со стороны Белого дома привела к потере новейшего беспилотника MQ-9 Reaper, который содержит важные технологии. При этом военный эксперт Владислав Шурыгин оценил стоимость уничтоженного беспилотника в 23-56 миллионов долларов.