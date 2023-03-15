Американский беспилотник MQ-9, рухнувший в Чёрное море 14 марта, был оснащён видеокамерами, предназначенными для дистанционного наблюдения за Крымом с воздуха. Информация об этом появилась в газете The New York Times. Авторы материала ссылаются на неназванного представителя военного ведомства США.
Журналисты выяснили, что упавший дрон собирался выполнять регулярную разведывательную миссию, будучи запущенным с базы в Румынии. Представитель Пентагона пояснил, что такого рода миссии уже осуществлялись и до того, как началась спецоперация на Украине. Их продолжительность может составлять до 10 часов.
По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, американские беспилотники выполняют сбор развединформации. Полученные таким образом данные передаются Киеву, который потом использует их для нанесения ударов по российской территории.
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Тема братского единства, возможности друг друга обогащающего сосуществования многочисленных народов, проживающих на территории России, во времена всё чаще звучащих призывов к самоопределению национальных республик, округов и регионов нашей многоязычной страны необычайно актуальна и требует своего осмысления, в том числе художественного.