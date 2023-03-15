Государственный аппарат в Германии вырос до 30 000 человек, на которых ежегодно налогоплательщики тратят 50 миллионов евро. Немецкое издание Junge Freiheit подчёркивает, что количество чиновников достигло рекордных значений, пишет EADaily.
"Это столько же, сколько живёт в Наумбурге или ганзейском городе Ильцене! Коалиция "Светофор" установила новый исторический рекорд своей политикой найма", — говорится в публикации.
Министр экономики Роберт Хабек хвалится тем, что нанимает активистов, входящих в различные общественные движения и представляющих неправительственные организации. Немецкая ассоциация налогоплательщиков недовольна подобным транжирством средств бюргеров.
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