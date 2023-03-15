Песков высказался по поводу инцидента с беспилотником США MQ-9: "Нечего добавить"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент, произошедший с американским дроном MQ-9 над Чёрным морем.

Песков отметил, что Кремлю нечего добавить к уже сказанному Минобороны РФ, которое подробно описало то, что случилось в акватории Чёрного моря 14 марта. А отношения США и РФ в данный момент пребывают в очень плачевном состоянии, добавил пресс-секретарь российского лидера.

"Нет, нам нечего добавить к заявлению Минобороны, оно было достаточно исчерпывающее, в нем описаны обстоятельства произошедшего. Что касается двухсторонних отношений, мы знаем, что они, наверное, находятся в своей низшей точке, весьма плачевном состоянии", - заявил Песков.

Согласно сообщению Минобороны, над Чёрным морем 14 марта появился американский дрон MQ-9, нарушивший границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем