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19fortyfive: экс-помощник Рейгана Бандоу заявил о реальной угрозе войны между РФ и США

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Мир

Экс-помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу заявил о реальной угрозе войны между РФ и США.

19fortyfive: экс-помощник Рейгана Бандоу заявил о реальной угрозе войны между РФ и США

Бандоу пишет, что Джо Байден из-за Украины может привести страну к войне с Россией. По его словам, сейчас риск военного конфликта как никогда реален.

"Хотя Вашингтон не посылал пехотные или бронетанковые дивизии, но на территории Украины есть войска", — отметил он в статье для 19fortyfive.

Бандоу уверен, что США делают намного больше, чем просто передают оружие Киеву, и вводят ограничения для РФ. Например, Вашингтон помогает ВСУ координировать атаки на силы ВС РФ. По мнению Бандоу, сейчас администрация Байдена фактически ведёт страну к "краю пропасти".

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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