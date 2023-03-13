Экс-помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу заявил о реальной угрозе войны между РФ и США.
Бандоу пишет, что Джо Байден из-за Украины может привести страну к войне с Россией. По его словам, сейчас риск военного конфликта как никогда реален.
"Хотя Вашингтон не посылал пехотные или бронетанковые дивизии, но на территории Украины есть войска", — отметил он в статье для 19fortyfive.
Бандоу уверен, что США делают намного больше, чем просто передают оружие Киеву, и вводят ограничения для РФ. Например, Вашингтон помогает ВСУ координировать атаки на силы ВС РФ. По мнению Бандоу, сейчас администрация Байдена фактически ведёт страну к "краю пропасти".
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