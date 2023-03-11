У России осталось "немало сюрпризов" для Украины, заявил американский инструктор ВСУ. По его словам, ни Киеву, ни Западу не стоит недооценивать упорство русских.
Ветеран-инструктор, который пожелала остаться анонимным, рассказал американским СМИ, что тренирует украинских боевиков уже на протяжении года.
"Я имел дело с русскими с 1989. Они обладают стойкостью и упорством. Я уверен, что у них осталось ещё много сюрпризов", — заявил инструктор в беседе с Newsweek.
Собеседник издания подчеркнул, что Запад ошибается, говоря, что российская сторона заведомо "проиграла конфликт" и им стоит пересмотреть своё отношение к стране.
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