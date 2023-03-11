Американский инструктор ВСУ: у России есть "много сюрпризов" для Украины

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

У России осталось "немало сюрпризов" для Украины, заявил американский инструктор ВСУ. По его словам, ни Киеву, ни Западу не стоит недооценивать упорство русских.

Ветеран-инструктор, который пожелала остаться анонимным, рассказал американским СМИ, что тренирует украинских боевиков уже на протяжении года.

"Я имел дело с русскими с 1989. Они обладают стойкостью и упорством. Я уверен, что у них осталось ещё много сюрпризов", — заявил инструктор в беседе с Newsweek.

Собеседник издания подчеркнул, что Запад ошибается, говоря, что российская сторона заведомо "проиграла конфликт" и им стоит пересмотреть своё отношение к стране.