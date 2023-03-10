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Скотт Риттер: наступление ВСУ напоминает контратаку нацистской Германии в конце Второй мировой

0:58
Мир

В случае, если Киев всё-таки решится на проведение контрнаступления, это будет сродни планов на атаку, которые вынашивала нацистская Германия на исходе Второй Мировой войны. Об этом сообщил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Скотт Риттер: наступление ВСУ напоминает контратаку нацистской Германии в конце Второй мировой

Бывший разведчик считает, что наступление Украины в данном случае напоминает наступление, которое собиралась провести Германия в финальной стадии Второй Мировой войны.

"Когда Адольф Гитлер сидел в бункере, смотрел на карту, придумывал варианты наступления, которого так и не произошло, потому что эти армии уже не существовали", — сказал Риттер в эфире официального Youtube-канала немецкого издания Gegenpol.

Ранее Риттер отметил, что когда Россия одержит победу на Украине, лидер РФ Владимир Путин сможет реализовать военный и политический сценарии в отношении Москвы, НАТО и Киева.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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