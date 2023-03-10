Лавров заявил, что Запад пытается натравить Индию на Китай

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад пытается натравить Индию на Китай, а Россия хочет, чтобы Пекин и Дели урегулировали все противоречия.

"Мы исходим из того, что чем больше они (Индия и Китай. — Прим. ред.) общаются, тем полезнее для всех и тем лучше для того, чтобы эти две великие державы, две великие цивилизации уладили все свои проблемы. Запад занимает прямо противоположную позицию, преследует прямо противоположные цели: натравить Индию на Китай", — сказал Лавров.

По его словам, Индия видят попытки Запада поссорить её с Китаем. Кроме того, Дели ясны цели Североатлантического альянса, который ранее объявил Индо-Тихоокеанскую область зоной своей ответственности.

Ранее экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс отметил, что США шокированы отказом многих стран мира поддерживать их борьбу с Россией. Несмотря на угрозы американских политиков, Китай, Индия и Турция продолжили сотрудничать с Москвой.