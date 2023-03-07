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Ведущая Sky News назвала Байдена "худшим на памяти поколения президентом" из-за его оговорок

1:06
Мир

Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи раскритиковала президента США Джо Байдена. Как подчеркнула журналистка, она больше не может объяснять странные, по её мнению, заявления лидера страны.

Ведущая Sky News назвала Байдена "худшим на памяти поколения президентом" из-за его оговорок

В качестве примера Панахи привела рассказ политика о трепанации черепа и медсестре, которая дула на Байдена и шептала ему что-то. По данным ведущей, он уже сообщал о подобном в 2020 году.

Также журналистка напомнила, что президент заявлял, что познакомился с будущей женой, когда ей исполнилось 12 лет, а ему — 30. При этом разница в возрасте между главой государства и его супругой Джилл составляет девять лет. Панахи назвала оговорки американского лидера "маленькими байденизмами".

"Я больше не буду пытаться расшифровать речь худшего на памяти поколения президента", — заключила сотрудница Sky News Australia, видео опубликовано на YouTube-канале СМИ.

Ранее Байден вновь споткнулся, пока поднимался по трапу на борт самолёта.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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