Ведущая Sky News назвала Байдена "худшим на памяти поколения президентом" из-за его оговорок

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Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи раскритиковала президента США Джо Байдена. Как подчеркнула журналистка, она больше не может объяснять странные, по её мнению, заявления лидера страны.

В качестве примера Панахи привела рассказ политика о трепанации черепа и медсестре, которая дула на Байдена и шептала ему что-то. По данным ведущей, он уже сообщал о подобном в 2020 году.

Также журналистка напомнила, что президент заявлял, что познакомился с будущей женой, когда ей исполнилось 12 лет, а ему — 30. При этом разница в возрасте между главой государства и его супругой Джилл составляет девять лет. Панахи назвала оговорки американского лидера "маленькими байденизмами".

"Я больше не буду пытаться расшифровать речь худшего на памяти поколения президента", — заключила сотрудница Sky News Australia, видео опубликовано на YouTube-канале СМИ.

Ранее Байден вновь споткнулся, пока поднимался по трапу на борт самолёта.