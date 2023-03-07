Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи раскритиковала президента США Джо Байдена. Как подчеркнула журналистка, она больше не может объяснять странные, по её мнению, заявления лидера страны.
В качестве примера Панахи привела рассказ политика о трепанации черепа и медсестре, которая дула на Байдена и шептала ему что-то. По данным ведущей, он уже сообщал о подобном в 2020 году.
Также журналистка напомнила, что президент заявлял, что познакомился с будущей женой, когда ей исполнилось 12 лет, а ему — 30. При этом разница в возрасте между главой государства и его супругой Джилл составляет девять лет. Панахи назвала оговорки американского лидера "маленькими байденизмами".
"Я больше не буду пытаться расшифровать речь худшего на памяти поколения президента", — заключила сотрудница Sky News Australia, видео опубликовано на YouTube-канале СМИ.
Ранее Байден вновь споткнулся, пока поднимался по трапу на борт самолёта.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.