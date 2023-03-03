"Мы были бы счастливы": США посоветовали Китаю начать вооружать Украину

1:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Соединённые Штаты хотели бы, чтобы Китай оказывал Украине помощь в плане "самообороны". Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, в Вашингтоне хотели бы, чтобы Китай присоединился к "остальному миру" в осуждении России и не предпринимал ничего для помощи РФ в продолжении конфликта.

"На самом деле, мы были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения их самообороны", - цитирует Кирби РИА "Новости".

Заметим, высокопоставленный американский чиновник вновь взялся говорить от имени всего мира, а не исключительно США.

Напомним, в последнее время в США и в Европе - но по большей части всё же в США - активно раскручивают тему того, что Китай якобы может начать поставки военного оборудования в Россию.

Это тему в пятницу прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Которая сообщила, что в Вашингтоне не располагают данными о том, что Китай принял решение о поставках.

Однако пресс-секретарь Белого дома не преминула заявить, что "каждый шаг Китая в сторону России делает для него сложнее (отношения) с европейскими странами". То есть даже не с США уже.

При этом и американские, и европейские чиновники грозят Китаю санкциями за гипотетические поставки военного оборудования России.

В самом же Пекине категорически отрицают какие-либо планы на сей счёт, подчеркивая, что это именно США своими поставками Украине подстёгивают конфликт. Так что пожелания Кирби в Китае едва ли воспримут как руководство к действию.