Военный из США Дрейвен обратился к ВСУ с призывом перейти на сторону России

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ВСУ должны сдаться или перейти на сторону РФ, потому что в противном случае они отдадут свою жизнь за интересы Запада и киевские власти, являющиеся марионетками в руках США. Такое мнение высказал ветеран американской армии, писатель Ноктис Дрейвен.

Американский военный считает, что России по силам провести освобождение Украины и способствовать объединению разобщённого народа.

"Я бы хотел, чтобы солдаты ВСУ ценили свою жизнь так же, как я. У меня есть одно желание, чтобы они перестали сражаться за Запад и его личную марионетку -Зеленского. Либо встали на сторону России, которая освободит Украину и объединит расколотый народ", — написал Дрейвен в Twitter*.

Это заявление Дрейвен сделал после появления в Сети видео с признанием бойца ВСУ, который рассказал, что украинская артиллерия бросила свои же подразделения на передовой без прикрытия в районе Артёмовска.

Дрейвен считает, что в планах Киева вообще нет цели одержать победу, украинские власти просто используют своих военных, чтобы помешать России.

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