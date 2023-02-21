По словам российского лидера Владимира Путина, США полностью игнорируют интересы других стран в попытках закрепить своё доминирование в мире, чем они упорно занимаются после распада Советского Союза.
"США после распада СССР пытаются закрепить своё глобальное доминирование, не считаясь с интересами других стран", — сказал Путин в своём обращении к Федеральному собранию.
Сейчас отношения Москвы и Вашингтона находятся в полном упадке, и всё это — благодаря США, подчеркнул российский президент.
"США вышли из договора по ПРО, наши отношения деградировали, и это "заслуга" Вашингтона", — добавил Путин.
При этом президент подчеркнул, что Россия в случае необходимости готова ответить на любые вызовы.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.