Путин: США делают всё для закрепления своего глобального доминирования

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По словам российского лидера Владимира Путина, США полностью игнорируют интересы других стран в попытках закрепить своё доминирование в мире, чем они упорно занимаются после распада Советского Союза.

"США после распада СССР пытаются закрепить своё глобальное доминирование, не считаясь с интересами других стран", — сказал Путин в своём обращении к Федеральному собранию.

Сейчас отношения Москвы и Вашингтона находятся в полном упадке, и всё это — благодаря США, подчеркнул российский президент.

"США вышли из договора по ПРО, наши отношения деградировали, и это "заслуга" Вашингтона", — добавил Путин.

При этом президент подчеркнул, что Россия в случае необходимости готова ответить на любые вызовы.