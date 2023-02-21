Путин: Россия готова к возобновлению испытаний ядерного оружия

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Министерство обороны и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытаниям ядерного вооружения. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Минобороны и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США", — сообщил российский лидер.

Путин подчеркнул, что если Америка проведёт ядерные испытания, то Россия ответит аналогичным образом. Вашингтон уже задумывается о манёврах с участием оружия массового поражения. Кроме того, в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов.

"Такая информация есть", — указал Путин.