Министерство обороны и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытаниям ядерного вооружения. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Минобороны и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США", — сообщил российский лидер.
Путин подчеркнул, что если Америка проведёт ядерные испытания, то Россия ответит аналогичным образом. Вашингтон уже задумывается о манёврах с участием оружия массового поражения. Кроме того, в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов.
"Такая информация есть", — указал Путин.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.