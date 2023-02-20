Политолог Дискин: России реагировать на визит Байдена в Киев не нужно, ведь он — демонстрация отчаяния

2:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Политический эксперт, доктор экономических наук, заместитель председателя научного совета акционерного общества "Всероссийский центр изучения общественного мнения" Иосиф Дискин в разговоре с Pravda.Ru предположил, каким может быть ответ России на визит президента США Джо Байдена в Киев.

Эксперт считает, что, во-первых, Байден пытается перетянуть "информационное одеяло" на себя, с учётом запланированного на 21 февраля послания президента РФ Владимира Путина.

"Визит обусловлен внутриполитическими сложностями Байдена. Ему нужно уже начинать выдвижение на пост президента, но он не может под это выдвижение подложить ключевой успех на главном внешнеполитическом проекте администрации войны на Украине. Успехов на поле боя у Украины нет. Ему надо показать, что это было успешно. Поэтому вместо успеха визит. Причем, администрация президента США отрицала свою возможность такого появления. Но визит, видимо, вызван крайней необходимостью", — сказал Дискин.

А вот реагировать России на визит Байдена точно не нужно, уверен политолог. Дискин напомнил, что Байден пообещал Украине военную поддержку всего на полмиллиарда долларов, тогда как ей в месяц нужно не меньше 3-5 миллиардов. Но больше Байден пообещать не может, ему и на эти совсем не большие деньги требуется согласие республиканцев и американцев.

Поэтому политолог назвал визит Байдена в Киев "демонстрацией отчаяния", на которую России однозначно не стоит реагировать, потому что "все всё и так понимают".

"Вообще говоря, лучший способ борьбы с противником — давать ему способность свободно совершать все глупости, какие он хочет. На мой взгляд, безусловно, все понимают, что подобное поведение есть демонстрация отчаяния, отчаяния во внутриполитической повестке, потому что полмиллиарда — больше и не может. А полмиллиарда — это не решает просто ничего. Визит на Украину после того, как отрицали, свидетельствует о том, что успехов нет, надо хоть что-нибудь, хоть какое-нибудь бряцание языком для того, чтобы подкрепить свой рейтинг, который и без того невысок, перед выдвижением на пост президента. Я думаю, что не надо, чтобы президент РФ мелочился по этому поводу", — уверен Дискин.

20 февраля Байден нанёс необъявленный визит в Киев, встретился с лидером страны Владимиром Зеленским и пообещал ему военную помощь на 500 тысяч долларов.