Директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд назвала однодневный визит президента США Джо Байдена в Киев беспрецедентным и историческим.
"Визит президента США в активную зону боевых действий является историческим и беспрецедентным событием, которое потребовало тщательного планирования", — сказала Бедингфилд.
Она пояснила, чем эта поездка отличалась от предыдущих визитов американских лидеров в Ирак и Афганистан.
"У США нет военного присутствия на Украине, что сделало подготовку данного визита еще более сложной задачей", — отметила представитель Белого дома.
Она добавила, что Байден дал поручение своей команде организовать его поездку в Киев "без оглядки на то, насколько это будет трудно логистически", что и было выполнено.
По мнению политолога Малека Дудакова, своим визитом в столицу Украины Байден хотел показать, что украинский вопрос займёт ключевое место в его предвыборной кампании.
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