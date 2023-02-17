Россиянку возмутила инсталляция с "мёртвым" Владимиром Путиным в Гамбурге

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Россиянка увидела в центре Гамбурга инсталляцию, изображающую мертвого президента РФ Владимира Путина.

В своих социальных сетях девушка рассказала, что в витрине одного из магазинов жители немецкого города поставили макет танка Leopard, рядом с которым разместили памятник с надписью "Putin" и фигуру человека в окровавленной рубашке. В центре композиции находится флаг Украины.

"Так они обращаются с нашим президентом. И на это смотрят дети. Получается, для немцев нормально показать российского президента в крови и одновременно приравнять изображение буквы Z к нацизму", — цитирует гражданку РФ издание "Московский Комсомолец".