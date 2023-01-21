Die Tageszeitung: немецкая полиция выгнала трёх украинок из приюта в Гамбурге среди ночи

Беженка с Украины пожаловалась на действия немецкой полиции, выгнавшей её и двух других украинок на улицу среди ночи после конфликта в приюте для мигрантов в Гамбурге. Об этом пишет издание Die Tageszeitung.

События того дня "оставили горькие воспоминания" у трёх украинок, ставших участниками инцидента, отмечает газета.

Произошло всё ещё в ноябре прошлого года, однако разбирательство до сих пор продолжается.

Одна из женщин, 32-летнея Инна, рассказала, что проживала в городском приюте вместе другими беженками. Одна из её соседок устроила в тот вечер перепалку, после этого в их палатку "ворвались" без предупреждения сотрудники службы безопасности вместе с начальником приюта.

Они на повышенных тонах потребовали от участниц конфликта покинуть помещение, но украинки не поняли ничего из-за незнания немецкого языка.

В итоге в отель прибыли полицейские и выгнали трёх женщин, объяснив это произошедшей дракой, а охранники не пустили их обратно. Ночевать беженкам пришлось в парке.