Беженка с Украины пожаловалась на действия немецкой полиции, выгнавшей её и двух других украинок на улицу среди ночи после конфликта в приюте для мигрантов в Гамбурге. Об этом пишет издание Die Tageszeitung.
События того дня "оставили горькие воспоминания" у трёх украинок, ставших участниками инцидента, отмечает газета.
Произошло всё ещё в ноябре прошлого года, однако разбирательство до сих пор продолжается.
Одна из женщин, 32-летнея Инна, рассказала, что проживала в городском приюте вместе другими беженками. Одна из её соседок устроила в тот вечер перепалку, после этого в их палатку "ворвались" без предупреждения сотрудники службы безопасности вместе с начальником приюта.
Они на повышенных тонах потребовали от участниц конфликта покинуть помещение, но украинки не поняли ничего из-за незнания немецкого языка.
В итоге в отель прибыли полицейские и выгнали трёх женщин, объяснив это произошедшей дракой, а охранники не пустили их обратно. Ночевать беженкам пришлось в парке.
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