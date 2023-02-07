Дмитрий Саймс: Путин одним заявлением помешал США "забыть" о ядерной мощи России

Попытки американских политиков "забыть" о ядерной мощи России были сведены на нет одним заявлением президента РФ Владимира Путина, считает американский политолог Дмитрий Саймс.

По его словам, американцы пытаются одновременно выставить Россию "агрессивной" и "бессильной" в стратегическом плане. Путин же в годовщину победы в Сталинградской битве предупредил, что ответ Москвы на передачу западных танков Киеву не ограничится бронетехникой.

"Это полезное напоминание, что у РФ есть арсенал, дающий много возможностей, которые ещё не были использованы — причем не только ядерных", — сказал Дмитрий Саймс в эфире программы "Большая игра".

На прошлой неделе, выступая на вечере, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве, Владимир Путин прокомментировал поставки западной техники Украине.

"Мы свои танки к их (помогающих Украине стран) границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать", — заявил президент.

Россия полнее задействует весь свой потенциал в ответ на поставки Западом оружия Киеву, заявил позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции", — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее США, Великобритания, Германия и ряд других государств объявили о передаче танков Украине. Речь об "Абрамсах", "Челленджерах", "Леопардах", но также и о модификациях танков Т-72 (их обещали поставить Польша и Чехия).