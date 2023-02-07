Французы, американцы, немцы и британцы намерены приехать в Запорожскую область и вступить в ряды российской армии. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Иностранцы начинают осознавать, что США и Европа создают мировой беспорядок, указал он. Однако на данный момент приезд добровольцев усложняется из-за логистики, подчеркнул Рогов.
"К нам обращаются граждане США, Британии, Италии, Германии, Франции и многих других стран с просьбой разрешить им вступить в ряды армии в качестве добровольцев", — сказал он в беседе с РИА Новости.
В Запорожье уже создан батальон имени Павла Судоплатова, в котором служат добровольцы из Турции, Швеции и Сербии, отметил Рогов.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.