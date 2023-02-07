Рогов: добровольцы с Запада хотят приехать в Запорожье и встать на сторону ВС РФ

Французы, американцы, немцы и британцы намерены приехать в Запорожскую область и вступить в ряды российской армии. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Иностранцы начинают осознавать, что США и Европа создают мировой беспорядок, указал он. Однако на данный момент приезд добровольцев усложняется из-за логистики, подчеркнул Рогов.

"К нам обращаются граждане США, Британии, Италии, Германии, Франции и многих других стран с просьбой разрешить им вступить в ряды армии в качестве добровольцев", — сказал он в беседе с РИА Новости.

В Запорожье уже создан батальон имени Павла Судоплатова, в котором служат добровольцы из Турции, Швеции и Сербии, отметил Рогов.