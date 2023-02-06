Полянский: Запад отодвигает мирное урегулирование конфликта на Украине

Россия будет достигать целей спецоперации военным путём, если Запад продолжит накачивать Украину оружием. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, это вопрос выживания не только российских, но и украинских граждан.

"А также и ради будущего детей украинских, отцов которых преступный режим Зеленского сегодня посылает на братоубийственную войну и верную смерть как пушечное мясо", — подчеркнул он.

По словам дипломата, остановить нацизм и преступления киевского режима — долг России. И если Запад и дальше будет затягивать решение конфликта, то ответ будет самым жёстким.

"И мы тоже верим в это будущее и будем приближать его всеми доступными средствами — предпочтительно, конечно же, мирными", — добавил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что врио главы ДНР Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артёмовском и Угледарском направлениях.