Зеленский выразил недовольство отсутствием боевого духа у украинцев, находящихся "на отдыхе" в тылу

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, у украинцев, которые сейчас "отдыхают" в городах в глубине страны, пропали мотивация и боевой настрой.

Такое заявление Зеленский сделал на своём выступлении по окончании саммита ЕС — Украина, который прошёл 3 февраля в Киеве.

Украинский лидер заявил, что "дух внутри государства" — важный фактор, определяющий его стойкость наряду с оружием. По словам Зеленского, в самом начале российской спецоперации боевой дух украинцев был заметно сильнее, в том числе и в глубоком тылу.

"Сейчас в некоторых городах я вижу, что они на отдыхе", — сказал Зеленский.

Исходя из этого президент Незалежной призвал украинскую и зарубежную прессу совместными усилиями поднять боевой дух украинского народа, который "отдыхает" в тылу и, видимо, забыл об идущих на фронте боевых действиях. А киевские власти, со своей стороны, обещают не довести дело "до реванша".