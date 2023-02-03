19FortyFive: США вынуждены считаться с реакцией России, поставляя оружие Украине

Вашингтон вынужден считаться с реакцией России, поставляя вооружения Украине. Белый дом не должен допустить поставок Украине такого западного оружия, которое приведёт к открытому противостоянию двух сильнейших ядерных держав. Такое мнение высказал американский журналист Сайрус Джим в своей статье для издания 19FortyFive.

"Возглавляемая Соединенными Штатами коалиция ведет себя осмотрительно, тщательно продумывает решения по Украине и учитывает реакцию России на вмешательство извне", — написал Джим.

Обозреватель уверен, что США не станут отправлять Киеву оружие, которое можно использовать для захвата Крыма и Донбасса, так как это может стать пусковым механизмом для смертельного противостояния между Москвой и Вашингтоном.

Даже продолжая накачивать Украину оружием, президент США Джо Байден уверен, что окончание конфликта возможно лишь посредством переговоров.

Джим посоветовал США оставить возможные иллюзии по поводу захвата территорий, и бросить все дипломатические силы на преодоление украинского конфликта.