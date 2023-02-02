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19Fortyfive: США не рискнут отправить американцев умирать за Украину

Мир

На Украине США столкнулись с противником гораздо более высокого уровня, чем в Афганистане и Ираке, поэтому Вашингтон не отправит американцев умирать за Киев, сообщает бывший военный армии США Р. В. Циммерман в статье для 19Fortyfive.

19Fortyfive: США не рискнут отправить американцев умирать за Украину

"Конечно, Америка неплохо пережила затяжные конфликты в Афганистане и Ираке, но там противниками были бедные страны третьего мира, располагавшие лишь ограниченными ресурсами", — отмечается в статье.

Он убеждён, что американское общество выступит против отправки граждан США на Украину, где их ждёт массовая гибель в боях с равным с мощи противником.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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