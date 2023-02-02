На Украине США столкнулись с противником гораздо более высокого уровня, чем в Афганистане и Ираке, поэтому Вашингтон не отправит американцев умирать за Киев, сообщает бывший военный армии США Р. В. Циммерман в статье для 19Fortyfive.
"Конечно, Америка неплохо пережила затяжные конфликты в Афганистане и Ираке, но там противниками были бедные страны третьего мира, располагавшие лишь ограниченными ресурсами", — отмечается в статье.
Он убеждён, что американское общество выступит против отправки граждан США на Украину, где их ждёт массовая гибель в боях с равным с мощи противником.
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