Pais: на вхождение Украины в ЕС уйдут световые годы

Для того, чтобы Украине стать членом Евросоюза, потребуется не просто много лет, а "световые годы". Об этом сообщает издание Pais, ссылаясь в своём материале на европейского дипломата, пожелавшего остаться неизвестным.

"Сообщения Европейской комиссии под председательством Урсулы фон дер Ляйен, одного из самых громких голосов европейской поддержки Украины, и президента Европейского совета Шарля Мишеля, который также был отмечен приверженностью Киеву, о прогрессе Украины вызвали недоверие таких стран, как Франция, Германия и Нидерланды, которые утверждают, что вступление в ЕС в реалистичном плане займет "световые годы", — сказал дипломат.

Представитель дипведомства подчеркнул, что союзники разошлись во мнениях по поводу возможности получения членства ЕС Украиной в самые быстрые сроки.

Другой дипломат, слова которого также приводит газета, сообщил, что Украине дали статус кандидата на вступление в ЕС только лишь из-за конфликта. Он подчеркнул, что слишком быстрое вступление Киева в организацию только навредит ему.

"Мы все выиграем, если все будет сделано вовремя и по правилам", — добавил дипломат.

В январе премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал об "амбициозных планах" Украины стать членом ЕС в двухлетний срок. Однако, как отметили обозреватели издания Politico, сами страны Евросоюза не думают, что это возможно сделать в столь сжатые сроки.