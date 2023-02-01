МИД России высказался о заявлении США, что Москва якобы нарушила Договор о сокращении наступательных вооружений. По словам представителей дипведомства, РФ в полном объеме соблюдает все установленные договором ограничения. А вот Вашингтон регулярно нарушает соглашения, пытаясь таким образом осуществлять свою политику сдерживания России.
"Вашингтон подорвал сам принцип реализации договора", — заявили в МИД.
В МИД подчеркнули, что договориться с Москвой с позиции силы не получится. Если США и дальше не будут учитывать национальные интересы России, то "переговоров не получится".
Ранее Рravda. Ru писала, что на Западе начинают понимать, что за конфликтом на Украине стоят США.
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