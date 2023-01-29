Политолог Сергей Марков считает, что удары по Ирану имеют цель заставить Тегеран отказаться от сотрудничества с Россией.
Марков предположил, что удар по Ирану Израиль и США нанесли совместно. Таким образом, по мнению политолога, пытаются заставить Иран пойти на уступки по ядерной программе.
Политический эксперт не исключает, что это может перерасти в крупный военный конфликт.
"Плохо, если Иран не сможет давать дроны и ракеты. Хорошо, если ещë один военный очаг ляжет на плечи США и НАТО и снизит общее давление на Россию", — высказал своë мнение Марков.
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